«Томь» направит спонсорские средства на выплаты по зарплате и налогам

Средства, которые «Газпром нефть» выделила «Томи», пойдут на погашение долгов по зарплате и налогам. Об этом сообщил заместитель губернатора по социальной политике Чингис Акатев. 28 февраля томский клуб получит от «Газпром нефти» 200 млн рублей.
«Эти средства – 200 миллионов рублей – должны вот-вот упасть. Мы думаем, что сегодня точно будут на счёте. Подавляющая часть пойдёт на погашение долгов по зарплате и по налогам», – цитирует Акатева «РИА Томск».
Акатев добавил, что клуб надеется благодаря этим средствам сохранить административное здание, которое готовятся выставить на торги в счёт уплаты долгов по налогам. Ранее сообщалось, что если «Томь» успеет погасить до объявления торгов задолженность в размере 32 млн рублей и исполнительский сбор (2,64 млн рублей), то клубу удастся сохранить здание.