Клопп: наше будущее в «Ливерпуле» зависит от наших результатов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, комментируя поражение от «Лестер Сити» в матче 26-го тура АПЛ (1:3), напомнил игрокам, что их и его будущее в клубе зависит от выступления команды.
«Ситуация становится всё более серьёзной. Мы все играем и боремся за наше будущее в команде. Оно напрямую зависит от нашего выступления. Каждый день нас оценивают. Хорошие или плохие результаты имеют влияние на эти вещи. Использую слово «мы», а не «они», потому что я к этому также причастен.
Я чувствую максимальную ответственность. Стараюсь говорить правду как можно чаще. Ясно, что плохие выступления никому не помогают», — цитирует Клоппа Mirror.
После 26 туров «Ливерпуль» занимает 5-е место и в случае победы «Манчестер Юнайтед» в ближайшем туре опустится на строчку ниже.