«ПСЖ» планирует оставить Эмери на посту главного тренера на следующий сезон

Руководство «ПСЖ» собирается продолжить сотрудничество с главным тренером команды Унаи Эмери. Как сообщает But Football Club, боссы французского клуба были впечатлены крупными победами в последних матчах, в частности над «Барселоной» (4:0) в Лиге чемпионов и над «Марселем» (5:1) в национальном чемпионате.
Эти успехи укрепили кредит доверия Эмери перед руководством «ПСЖ», которое собирается оставить специалиста на своём посту как минимум до следующего сезона.
«ПСЖ» после домашней победы над «Барселоной» имеет хорошие шансы выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, а в чемпионате Франции клуб идёт на втором месте, отставая от лидирующего «Монако» на три очка.