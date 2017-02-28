Вальдано: Месси всегда точно знает те моменты, в которых необходимо прибавлять

Бывший генеральный директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано в очередной раз адресовал слова похвалы нападающему «Барселоны» Лионелю Месси. Аргентинский футболист стал автором победного гола в выездном матче 24-го тура чемпионата Испании с мадридским «Атлетико», выигранном каталонской командой со счётом 2:1.
«Месси всегда точно знает те моменты, в которых необходимо прибавлять. Он может нанести удар со штрафного с 40 метров. Лео прибавляет и действует быстрее в тех моментах, когда кажется, что мяч уже потерян», — цитирует Вальдано испанское интернет-издание Sport.