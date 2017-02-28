Пуйоль: считаю, что волонтёрская программа в России уже удалась

Бывший защитник и капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль во время визита в Санкт-Петербург вместе с делегацией ФИФА отметил важную роль волонтёров во время чемпионата мира, выразив мнение, что волонтёрская программа в России уже удалась.
«Роль волонтёров на чемпионате мира ключевая. Во многом от них зависит, как всё пройдёт. Когда приезжают фанаты из других стран, первое, что они видят, это волонтёров. Считаю, что волонтёрская программа в России уже удалась: насколько мне известно, зарегистрировалось уже более 160 тысяч человек. Уверен, всё пройдёт на высшем уровне», — передаёт слова Пуйоля корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.