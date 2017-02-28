Кейн: моя статистика говорит о том, что я вхожу в число лучших в мире

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн считает, что по праву входит в число лучших в мире. В матче 26-го тура АПЛ со «Сток Сити» (4:0), форвард оформил хет-трик. Всего на счету Кейна 22 гола в 27 официальных матчах за «шпор».
«Если вы посмотрите на мою статистику, мои голы, то вы поймёте, что я нахожусь среди лучших. Если вы хотите что-то написать, но напишите именно это.
Я стараюсь делать всё возможное. Мне нравится забивать голы, очевидно, что я буду стараться поражать ворота соперников столько, сколько смогу. Я чувствую, что нахожусь в хорошей форме.
Рад, что забил 22 мяча. Надеюсь, смогу довести счёт забитых голов до 25 или 30. Просто нужно продолжать работать», — цитирует Кейна Mirror.