Клюйверт не думает, что «ПСЖ» нужно играть с «Барселоной», как в первом матче

Бывший нападающий «Барселоны» Патрик Клюйверт, являющийся ныне спортивным директором «ПСЖ», не разделяет точку зрения тех, кто считает выход парижской команды в четвертьфинал Лиги чемпионов свершившимся фактом. В первом матче 1/8 финала подопечные Унаи Эмери на своём поле разгромили каталонскую команду со счётом 4:0.
«Может сложиться впечатление, что для «ПСЖ» не будет проблем, если команда сыграет так же, как в первой игре. Однако «Камп Ноу» — совершенно иная история. Мой опыт выступлений на этом стадионе подсказывает мне нечто иное», — приводит слова Клюйверта Le 10 Sport.
Ответная встреча между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 8 марта.