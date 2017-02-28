Аэропорт Домодедово прошёл проверку на готовность к чемпионату мира — 2018

Аэропорт Домодедово успешно прошёл проверку на готовность инфраструктуры и процессов взаимодействия для обеспечения встречи и проводов команд — участниц спортивных мероприятий в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года. Работа специалистов аэропорта и сотрудников государственных служб на территории Домодедово получила положительную оценку.
Для встречи участников Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018 была разработана специальная схема обслуживания, согласованная с организаторами международных соревнований. Прибывшие в Домодедово представители ФИФА лично проверили её реализацию и уровень сервиса, пройдя от борта воздушного судна до зоны вылета внутренних воздушных линий, откуда спортсмены будут совершать перелёты по России для участия в матчах.
«Как и все граждане России, мы с нетерпением ждём начала приближающегося праздника футбола в нашей стране и приложим все усилия для того, чтобы и спортсмены, и зрители чувствовали себя уютно, находясь в гостях у аэропорта Домодедово. Задача специалистов аэропорта, таможни, пограничной службы и правоохранительных органов – обеспечить оперативное и качественное сопровождение делегатов. Для этого к проверке было привлечено порядка 80 специалистов, организованы отдельные коридоры для прохождения процедур по прилету и вылету, а также специальные зоны для комфортного пребывания спортсменов», — цитирует Игоря Борисова, директора аэропорта Домодедово, «Домодедовод».