«Урал» – «Краснодар»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30

28 февраля в Краснодаре, на стадионе «Краснодар», состоится матч 1/8 финала Кубка России между «Уралом» и «Краснодаром». Встреча начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Урал»
Встречу 28.02.2017 рассудит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.
Ранее друг с другом команды встречались 11 раз. Три раза победу праздновали футболисты «Урала», четыре матча завершились вничью и четыре раза сильнее оказывались игроки «Краснодара». Последняя встреча между ними состоялась в ноябре 2016 года и завершилась домашней победой «Краснодара» со счётом 3:0.