«Терек» расторг контракт с Варкеном по обоюдному согласию

«Терек» объявил, что состав команды покидает полузащитник Адилсон Варкен. Накануне футболист обратился с просьбой расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон по семейным обстоятельствам, и грозненский клуб пошёл навстречу игроку. Бразильский футболист выступал за «Терек» с 2012 года.
«Ещё на сборах тренерский штаб предоставил Адилсону возможность отправиться на родину в связи с болезнью отца. Желание Адилсона Варкена — быть рядом с отцом в это нелёгкое для их семьи время.
По возвращении команды со сборов Адилсон прилетел в Грозный, чтобы попросить о досрочном расторжении контракта, который заканчивался в конце мая, и попрощаться с коллективом. Футболист намерен находиться рядом с родными и близкими в Бразилии, и если сложится, в перспективе там же, на родине, продолжит футбольную карьеру.
Мы желаем скорейшего выздоровления его отцу, счастья в личной жизни, удачи в дальнейшей карьере. Мы будем всегда рады видеть Адилсона у себя в гостях, в Чечне! Сегодня вечером Адилсон вылетает в Москву, а завтра утром оттуда в Бразилию!» — говорится на официальном сайте «Терека».