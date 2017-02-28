«Ювентус» – «Наполи»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45

Во вторник, 28 февраля, в Турине на стадионе «Ювентус» состоится матч 1/2 финала Кубка Италии между «Ювентусом» и «Наполи». Встреча начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Наполи».
Ранее друг с другом команды встречались 148 раз. 68 раз победу праздновали футболисты «Ювентуса», 48 матчей завершились вничью, и 32 раза сильнее оказывались игроки «Наполи». Последняя встреча между ними состоялась в октябре 2016 года и завершилась домашней победой «Ювентуса» со счётом 2:1.