М. Александров: одним из ключевых игроков «Арсенала» себя точно не чувствую

Новичок тульского «Арсенала» полузащитник Михаил Александров рассказал, что каждый день общается с главным тренером команды Сергеем Кирьяковым, и поведал, какие задачи он ставит перед ним.
«Как и в любой команде, я стараюсь почерпнуть что-то новое на каждой тренировке. Каждый день чему-то учусь. Мы каждый день общаемся с Сергеем Кирьяковым, он объясняет мне, что именно от меня ждёт, пробует задействовать меня как на позиции крайнего защитника, так и вингера. В предыдущих командах я чаще всего исполнял фуллбека, в «Арсенале» же меня выдвинули чуть ближе к атаке. Не сказать что это абсолютно новая для меня позиция, но всё же приходится привыкать.
Какую задачу передо мной ставит Кирьяков? Помогать в обороне, постоянно двигаться, использовать свою скорость и подавать в штрафную. Одним из ключевых игроков себя пока уж точно не чувствую – просто стараюсь выполнять то, что от меня требует тренер. А перед командой задача стоит простая – остаться в Премьер-Лиге. Думаю, мы с этим справимся, нужно просто стабильно набирать очки. Тут очень здоровый и дружный коллектив», — сказал Александров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марку Бессонову.
Полностью интервью с Михаилом Александровым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.