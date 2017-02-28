Феллайни: благодаря Ибрагимовичу «МЮ» начал играть как победитель

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни высоко ценит нападающего Златана Ибрагимовича. Бельгиец считает, что именно благодаря шведу манкунианцы начали играть как победители.
«Мы должны благодарить Златана, потому что он всегда находится в нужном месте в нужное время. Он забивает голы. Златан важный игрок, причём он важен в каждом матче. Все знают, что он великий футболист, который упорно трудится, у него есть характер и что он всегда хочет быть победителем. Это видно в процессе обучения. Во время матчей он первый, кто хочет выиграть. Его желание положительно влияет на команду.
Ибрагимович придал мне уверенность. Он поддерживал меня в непростые времена. Этот человек – победитель, который завоевал множество трофеев повсюду. Всегда прислушиваюсь к тому, что он мне говорит», — цитирует Феллайни Mirror.