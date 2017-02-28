Нападающий «Рубина» Рочина пропустит около месяца из-за повреждения бедра

Нападающий Рубен Рочина, права на которого принадлежат «Рубину», пропустит около месяца из-за травмы задней поверхности бедра. Об этом сообщает «Спорт Бизнес Online». Таким образом, футболист не поможет казанцам в ближайшем матче 1/4 финала Кубка России с «Сибирью», который состоится 1 марта, и в первых весенних играх РФПЛ.
Ранее стало известно, что перед кубковой игрой в лазарете оказались Алекс Сонг и Максим Лестьенн. Насколько серьёзны повреждения у этих футболистов, не сообщается.
Матч «Рубин» — «Сибирь» начнётся в 15:00 мск.