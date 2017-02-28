Два гола Халка принесли «Шанхай СИПГ» победу в матче азиатской Лиги чемпионов

«Шанхай СИПГ» в стартовом матче группового турнира Лиги чемпионов Азии с разгромным счётом 5:1 обыграл австралийский «Сидней Уондерерс».
В составе хозяев поля дважды отличился бразильский нападающий Халк, ранее игравший за «Зенит». Также на счету бразильца две голевые передачи. Один из мячей на счету Оскара, перешедшего в «Шанхай СИПГ» из «Челси».
Эта победа стала для китайской команды второй подряд в двух матчах. Подопечные Андре Виллаш-Боаша занимают второе место в своей группе, уступая лидерство по дополнительным показателям клубу «Урава».
Лига чемпионов АФК. Первый раунд. Группа E
«Шанхай Шанган» — «Сидней Уондерерс» — 5:1 (4:1).