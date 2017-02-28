Зидан: ни я, ни игроки «Реала» не вмешиваются в работу арбитров

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о судействе в матче 24-го тура испанской Ла Лиги с «Вильярреалом». Мадридцы уступали – 0:2, но сумели добиться победы – 3:2. В одном из эпизодов рефери назначил пенальти, который игроки «жёлтой субмарины» посчитали несправедливым. Позже президент «Вильярреала» сообщил, что арбитр встречи Хесус Хиль Мансано покинул стадион с сумкой «Реала».
«Все победы добываются на поле. Я не вмешиваюсь в работу арбитров, думаю, мои игроки тоже. Мои подопечные уважают судейскую работу. Не собираюсь вмешиваться в спор вокруг слов Роига и сумки «Реала». Я уважаю всех. Не согласен с претензиями в наш адрес. Это неприятно, но, видимо, так будет всегда», — цитирует Зидана Marca.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Лас-Пальмас». Начало – 23:30 мск.