Гинер: всегда про проблемы пишете, а ЦСКА чемпионат за чемпионатом выигрывает

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер заявил, что «армейская» команда не испытывает финансовых проблем, и отметил, что стадион ЦСКА в Москве будет точкой на карте, как храм Христа Спасителя. Сегодня стало известно, что стадион красно-синих будет называться «ВЭБ Арена».
«Есть ли финансовые проблемы у ЦСКА? Вы всегда про проблемы пишете, а мы чемпионат за чемпионатом выигрываем. А у нашей страны есть финансовые проблемы? Знаете, когда меня спрашивали про кризис, я отвечал, что просто пришлось перейти на пиджаки от Armani, подешевле. А так, у нас всё в порядке.
Название „ВЭБ Арена“ навсегда. Что бы ни произошло, этот объект всегда будет „ВЭБ Ареной“. Это точка на карте, как, например, храм Христа Спасителя или „Лужники“, — цитирует Гинера „Р-Спорт“.