И. Попов: самые весёлые в «Спартаке» — Ещенко, Макеев и Глушаков

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко составил тройку самых весёлых игроков команды.
«Я вообще оптимист по жизни. Гоню негатив прочь. Позитивный настрой помогает преодолевать трудности. Футбол сейчас такой, что без напряжённой работы успеха не добиться.
Тройка самых весёлых людей в «Спартаке»? Ещенко, Макеев… Кто же ещё… Пусть будет Глушаков. Обо мне другие пусть судят. Вы не смотрите на серьёзное лицо Макеева. Женя – очень весёлый парень, очень! И шутки у него смешные, неожиданные. А главное, Макеев сам так заразительно хохочет, что окружающим удержаться невозможно», — сказал Попов.
Бери спартаковских весельчаков в свою команду и участвуй в супертурнирах!
Интервью с Ивелином Поповым читайте в ближайшее время на «Чемпионате».