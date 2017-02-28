Спаллетти: с 10 Найнгголанами в составе любая команда была бы очень сильной

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти высоко оценил уровень игры и универсальность полузащитника римлян Раджи Найнгголана.
«Трудно подобрать эпитеты, чтобы наиболее точно описать игру Найнгголана. Раджа — пример эволюции футболиста. С 10 Найнгголанами в составе любая команда стала бы очень сильной. Вопрос с позицией здесь ничего не решает, потому что Раджа быстро приспосабливается к чему угодно. Если я попрошу его сделать что-то, он кивнёт и сделает. Если я попрошу его сделать ещё больше, он всё равно сделает. Он очень редкий зверь», — цитирует Спаллетти Football Italia.