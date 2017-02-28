Хассельбайнк: Раньери сказал мне, что ещё не закончил с футболом

Бывший нападающий «Челси» Джимми Флойд Хассельбайнк поделился мнением о решении руководства «Лестер Сити» уволить наставника Клаудио Раньери.
«Я играл под руководством Клаудио пять лет, и наши отношения всегда были хорошими. После того как он потерял свою работу в „Лестере“, мы немного поговорили с ним. Он был удивлён отставкой, но сказал, что понимает футбол и знает, как тут всё устроено.
Он верил, что был в состоянии спасти клуб, но сказал, что отнёсся к решению боссов „Лестера“ с пониманием. Он полон жизни и говорит, что не закончил с футболом и хочет снова тренировать», — цитирует Хассельбайнка Sky Sports.