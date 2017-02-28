«Зенит» одолел «Арсенал» в молодёжном первенстве и поднялся на второе место

В российском молодёжном первенстве состоялся перенесённый матч 20-го тура, в котором «Зенит» принимал тульский «Арсенал». Встреча завершилась победой хозяев — 2:1.
Счёт на 45-й минуте открыл нападающий сине-бело-голубых Станислав Крапухин, а в середине второго тайма отличился другой форвард хозяев — Даниил Лесовой. Гости смогли лишь отквитать один мяч усилиями полузащитника Никиты Голуба, поразившего ворота соперника на 90-й минуте.
Благодаря этому успеху «Зенит» поднялся на 2-е место в турнирной таблице, уступая шесть очков ЦСКА, у которого есть игра в запасе. «Арсенал» остался на 13-й строчке.