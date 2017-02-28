Иммобиле: Тухель быстро уяснил, что я почти ничего не понимаю по-немецки

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле, ранее выступавший за дортмундскую «Боруссию», вспомнил, как работал под руководством Юргена Клоппа и Томаса Тухеля.
«Клопп научил меня никогда не сдаваться, он никогда не менял своего отношения к делу и к команде. И когда мы выигрывали Суперкубок, и когда находились в зоне вылета. Он оставался неизменным.
Мне трудно говорить по-немецки, потому что даже Франк Рибери, Обамейянг и Кагава почти не понимают этого языка, хотя давно играют в Германии. Томас Тухель начал говорить со мной на немецком языке, но быстро уяснил, что я почти ничего не понимаю», — цитирует Иммобиле RivistaUndici.