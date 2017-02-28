Зидан: мне нравится Хесе, у него огромный потенциал

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в преддверии домашнего матча 25-го тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса», который состоится 1 марта, поделился мнением о нападающем соперника Хесе Родригесе, являющегося воспитанником мадридского клуба.
«Хесе является великолепным игроком с огромным потенциалом. Надеюсь, что переход в «Лас-Пальмас» станет для него полезным. Он мне нравится и как игрок, и как человек. Надеюсь, что Родригес будет успешно выступать в новой команде. В «ПСЖ» у него пошло не всё так, как он хотел», – цитирует Зидана L'Equipe.
Летом 2016 года Хесе перешёл из «Реала» в «ПСЖ», а зимой отправился выступать в «Лас-Пальмас» на правах аренды.