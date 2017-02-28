Не игравший за «ПСЖ» в 2017 году Крыховяк получит шанс в матче с «Ньором»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери сообщил, что польский полузащитник Гжегож Крыховяк, не попадавший в состав, может провести первый матч в 2017 году за основную команду. 1 марта «ПСЖ» на выезде сыграет с «Ньором» в матче 1/8 финала Кубка Франции.
«Крыховяк получит шанс в матче с „Ньором“, как и ещё несколько футболистов, испытывающих проблемы с игровой практикой. Мы будем интегрировать новых игроков в состав, чтобы сохранить хороший уровень игры во всех турнирах. Мы хотим добиться успеха в Кубке Франции, равно как и в других матчах», — цитирует Эмери Goal.