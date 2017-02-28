С.Индзаги: «Рома» фаворит, но «Лацио» дошёл до полуфинала Кубка неслучайно

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от предстоящего первого матча полуфинала Кубка Италии с «Ромой» (1 марта).
«Прекрасно понимаем, что нас ждёт. Я очень уважаю „Рому“ и лично Лучано Спаллетти. Я верю в свою команду, потому что „Лацио“ силён своим единством. Мы не просто так дошли до полуфинала и не просто так набрали уже 50 очков в Серии А. Завтра мы будем стараться играть в свою игру, помня, что впереди будет второй матч.
Да, „Рома“ фаворит, но „Лацио“ дошёл до полуфинала неслучайно. Мы будем бороться», — цитирует Индзаги Football Italia.