Бывший член исполкома ФИФА Адаму получил отстранение на два года

Бывший член исполнительного комитета ФИФА Амоса Адаму был отстранён на два года от футбольной деятельности решением арбитражной палаты комитета по этике, сообщает пресс-служба организации. Наказание вступает в силу с сегодняшнего дня.
В результате официального разбирательства в отношении Адаму арбитражная палата установила, что он нарушил статьи кодекса по этике ФИФА об общих правилах поведения, конфликте интересов и лояльности.
Осенью 2010 года Адаму, который также был членом исполкома африканской конфедерации футбола (CAF) и президентом западноафриканского футбольного союза (WAFU), подозревался в готовности продать голоса в поддержку одной из стран, которые претендовали на проведение чемпионатов мира в 2018 и 2022 годах. Тогда его оштрафовали, лишили права участвовать в выборах и запретили заниматься любой футбольной деятельностью в течение трёх лет.