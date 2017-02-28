Данкан Фергюсон: я хотел бы однажды возглавить «Эвертон»

Бывший футболист «Эвертона» Данкан Фергюсон, ныне входящий в тренерский штаб «ирисок», сообщил, что в будущем надеется стать главным тренером клуба.
«Я хотел бы однажды возглавить „Эвертон“, но я доволен тем, что делаю в данный момент. Это фантастическая работа, я нахожусь в лучшем клубе в мире. А главный тренер „Эвертона“ — это вопрос будущего, на сегодня это просто моя мечта.
Каждый бывший игрок „Эвертона“ наверняка мечтает возглавить клуб, и я не исключение. Но у „Эвертона“ уже есть великолепный тренер и я надеюсь, что Рональд Куман будет работать здесь как можно дольше», — цитирует Фергюсона Sky Sports.