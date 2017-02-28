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Вейналдум: «Лестер» забил «Ливерпулю» первый гол из-за моей ошибки

28 февраля 2017, вторник. 19:54. Футбол
Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум прокомментировал поражение команды в матче 26-го тура Премьер-лиги с «Лестер Сити» (1:3).

«Матч получился очень тяжёлым. Мы знали, что будет именно так, и готовились к этому, но всё равно не смогли хорошо войти в игру. „Лестер“ же был хорош с самого начала. Они открыли счёт из-за моей ошибки. До конца первого тайма мы так и не смогли нащупать свою игру. Ближе к концу матча мы всё же забили, но этого было мало», — цитирует Вейналдума сайт «Ливерпуля».

Видео эпизода доступно в «Твиттере».
Источник: Официальный сайт ФК "Ливерпуль" Сообщить об ошибке
Теги
Лестер Сити Ливерпуль Жоржиньо Вейналдум
Новости. Футбол
28 февраля 2017, вторник
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