Вейналдум: «Лестер» забил «Ливерпулю» первый гол из-за моей ошибки

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум прокомментировал поражение команды в матче 26-го тура Премьер-лиги с «Лестер Сити» (1:3).
«Матч получился очень тяжёлым. Мы знали, что будет именно так, и готовились к этому, но всё равно не смогли хорошо войти в игру. „Лестер“ же был хорош с самого начала. Они открыли счёт из-за моей ошибки. До конца первого тайма мы так и не смогли нащупать свою игру. Ближе к концу матча мы всё же забили, но этого было мало», — цитирует Вейналдума сайт «Ливерпуля».
Видео эпизода доступно в «Твиттере».