Рэмси считает, что «Арсенал» ещё не потерял шансов на победу в чемпионате Англии

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмси выразил мнение, что «канониры» ещё не потеряли шансов на победу в чемпионате Англии.
«Думаю, шансы ещё остаются. Впереди ещё много матчей, порой в футболе случались и более странные вещи. Сейчас у „Челси“ действительно довольно комфортный отрыв, но он может растаять буквально за два-три матча. „Арсеналу“ нужно выдать победную серию и постараться навязать борьбу лидерам», — сказал Рэмси в эфире talkSPORT.
«Арсенал» занимает четвёртое место в АПЛ, набрав 50 очков в 25 матчах. На счету лидирующего «Челси» 63 балла в 26 встречах.