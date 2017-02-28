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Нойер: в Кубке конфедераций участвуют лишь немногие избранные команды

28 февраля 2017, вторник. 20:18. Футбол
Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер рассказал о задачах бундестим на Кубок конфедераций.

«В Кубке конфедераций участвуют лишь немногие избранные команды, добившиеся за последние годы больших побед на международной арене. Каждая игра, каждый турнир требует больших усилий. Всегда хочется показывать свой максимум.

Мы хотим побеждать в каждом турнире, и Кубок конфедераций — не исключение. Во всяком случае сам трофей смотрится весьма эффектно. В любом состязании каждая команда стремится показать максимальный результат. В этом смысле мы не отличаемся от других», — цитирует Нойера сайт ФИФА.
Источник: Официальный сайт ФИФА Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Германии — Футбол Мануэль Нойер Кубок конфедераций
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28 февраля 2017, вторник
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