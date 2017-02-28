Лукаку: не хочу выйти на свой пик раньше времени

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку дал понять, что не хочет торопиться с переходом в топ-клуб и рассчитывает продлить контракт с «ирисками».
«Мой агент ведёт переговоры по новому контракту. Думаю, по тому, что я делаю на поле, видно, что я действительно счастлив здесь. Мне надо продолжать идти своим путём, прибавлять и совершенствоваться. Если вы посмотрите на лучших игроков мира, то увидите, что они постоянно совершенствуются. Я не хочу выйти на свой пик раньше времени, я хочу становиться лучше с каждым годом», — цитирует Лукаку Sky Sports.