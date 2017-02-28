Гилерме: раньше старался чаще бывать в Бразилии, но теперь живу жизнью москвича

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме сообщил, что в последнее время чаще остаётся в Москве, выразил мнение, что сейчас Кубок России является для его команды самым важным турниром, а также выделил среди конкурентов на попадание в сборную России 22-летнего вратаря «Спартака» Александра Селихова.
«Раньше я старался чаще бывать дома. Летал в Бразилию или оставался в Европе. Но теперь живу жизнью москвича. Дочка учится в школе. Ранний подъём, уроки… Надо участвовать и помогать. Ощущения от похода в школу по утрам? Восемь часов. Идём. Темно. Ночь. Даже страшновато. Надеваем на дочку много тёплых вещей. Идти близко, пять минут, но приятного мало. Зато солнечную зиму мы любим!
Что касается того, что важнее для «Локо» — Кубок России или РФПЛ, то я бы не хотел разделять, но… Объективно Кубок сейчас самый важный турнир для нас. Потому что здесь самый короткий путь в Европу. Три матча, 270 минут. Есть хороший шанс. Чемпионат? Мы должны продвинуться вперёд, нас с еврокубковой зоной разделяют всего несколько очков.
С главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым ещё ни разу не общался. Конкуренция в национальной команде сохраняется на высоком уровне. Но меняется школа, люди. Вот новое имя — Селихов. Понравился вратарь. И как в рамке себя ведёт, и как на выходах играет, и как здорово ногами… Сейчас на это обращают внимание. Для будущего это очень хороший вратарь», — приводит слова Гилерме пресс-служба «Локомотива».
В 1/4 финала Кубка России «Локомотив» 1 марта встретится с «Тосно». После 17 туров РФПЛ московская команда располагается на десятой строчке в турнирной таблице.