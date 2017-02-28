Кассано: «Сампдория» запретила мне тренироваться с молодёжной командой

Известный итальянский нападающий Антонио Кассано сообщил, что больше не сможет тренироваться с «Сампдорией».
34-летний форвард после расторжения контракта с «Сампдорией» по взаимному согласию сторон в конце января является свободным агентом. Он поддерживал форму, тренируясь с молодёжным составом генуэзцев, но позже клуб отклонил его просьбу продолжить заниматься с «молодёжкой».
«Мне грустно говорить об этом. «Сампдория» сказала мне „нет“, но это не проблема. Гораздо больше меня печалит то, что я больше не смогу тренироваться с „молодёжкой“. Большое спасибо игрокам и тренерам, мне было очень приятно заниматься с ними. Я многому у них научился. Думаю, меня эти тренировки радовали даже больше, чем их.
Может, когда-нибудь боссы клуба расскажут, почему приняли такое решение. У меня есть предположение, но будет некрасиво выражать его в данный момент. Что мне теперь делать? Сидеть дома и быть счастливым папой», — сказал Кассано в эфире Sky Sport Italia.