Дубль Промеса помог «Спартаку» разгромить 11-й клуб чемпионата Норвегии

«Спартак» победил норвежский клуб «Согндал» в контрольном матче. Встреча проходила в Марбелье (Испания) на стадионе «Мунисипаль де Марбелья» и завершилась со счетом 4:1.
На седьмой минуте проникающая передача Артема Тимофеева на Лоренсо Мельгарехо завершилась выходом один на один с голкипером и точным ударом в дальний угол. На исходе получаса игры Джилберт Кумсан на скорости прорвался в чужую штрафную и прострелил вдоль ворот, а на дальней штанге Бендик Бюэ подставил ногу, сравняв счёт.
На исходе часа игры Квинси Промес великолепно разобрался с двумя защитниками в белой форме на линии штрафной и аккуратно пробил в дальний угол. На 66-й минуте Мельгарехо получил передачу от соперников у чужой штрафной, после чего сделал точный прострел на Промеса, которому осталось подставить ногу.
В концовке встречи Зе Луиш накрутил оппонента и с острейшего угла неотразимо пробил под перекладину в дальний верхний угол.
В минувшем розыгрыше чемпионата Норвегии «Согндал» занял 11-е место из 16 команд.