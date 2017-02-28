ЦСКА — «Зенит»: на матч уже реализовано 22 тыс. билетов

На данный момент реализовано 22 тыс. билетов на матч 18-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом». Встреча состоится 4 марта в Москве, стадион «армейцев» вмещает 30 тыс. человек.
По информации, предоставленной пресс-службой красно-синих, болельщики клуба из Санкт-Петербурга полностью использовали гостевую квоту. Также ожидается, что на матче будут присутствовать около 9 тыс. владельцев абонементов.
ЦСКА (32 очка) занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги, отставая от «Зенита» (35 баллов) и «Спартака» (40 баллов).