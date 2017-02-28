Мельгарехо: «Спартак» хорошо готов к возобновлению сезона

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо, который отличился в товарищеской встрече против норвежского «Согндала» (4:1), подвёл итоги матча, а также выразил мнение, что команда хорошо готова к возобновлению сезона РФПЛ.
«Игра получилась сложной, но мы проявили характер, желание и добились победы. Матч показал, что «Спартак» в хорошем физическом состоянии подходит к возобновлению сезона. Да и в игровом отношении – тоже. В Краснодаре должна получиться хорошая игра.
Конечно, я рад забитому голу, добытой победе. Хотелось бы не сбавлять оборотов в официальных матчах. Нужно продолжать двигаться вперёд – и мне самому, и всей команде.
Обилие нападающих в «Спартаке» — не проблема для меня. Я же не только в атаке играю – могу и крайнего полузащитника, и «латераля» исполнить. Где Мистер скажет, там и сыграю. Для меня важно доверие тренера, и я его со стороны Карреры ощущаю.
Надеюсь и верю, что 2017 год будет лучше для «Спартака», чем 2016-й. Мы на пять очков опережаем ближайшего конкурента и приложим все силы, чтобы на этой же позиции и финишировать» — сказал Мельгарехо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
В матче 18-го тура РФПЛ «Спартак» на выезде сыграет с «Краснодаром». Встреча состоится 5 марта.