Жигулёв: при счёте 3:0 надо было играть по-другому, такого не должно быть

Воспитанник «Краснодара» Илья Жигулёв поделился впечатлениями от своего дебютного матча в составе команды против «Урала» (3:3, 3:4 по пенальти) в 1/4 финала Кубка России, по итогам которого «быки» вылетели из турнира.
«Сложно сказать, что произошло во втором тайме. Концентрации не хватило. Расслабились, наверное, когда третий мяч забили. Психологически стали по-другому себя чувствовать, поэтому три мяча пропустили. Сложно что-то говорить. У меня плохой осадок от поражения. Сейчас я не думаю о том, как сыграл. Волнение было в начале, но потом уже абстрагировался от всего, настраивался на победу. Сами видели, что получилось.
«Урал» оборонялся, мы все играли в атаку, контролировали. Мы старались делать то, что тренируем. Сложно, когда соперник обороняется на своей половине поля. Единственный вариант – с флангов. Но у нас всё равно проходило, были неплохие моменты, не везло немного. Чего больше в исходе, невезения или вины команды? Не знаю. Просто нельзя было доводить до этого, при счёте 3:0 надо было играть по-другому. Такого не должно быть», – цитирует Жигулёва Rusfootball.