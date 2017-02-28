Ильин: после второго гола «Урала» «Краснодар» уже не понимал, что происходит

Форвард «Урала» Владимир Ильин после победы над «Краснодаром» в четвертьфинале Кубка России (3:3, 4:3 по пенальти), выразил мнение, что характер «шмелей» стал неожиданностью для соперника.
«Мы чуть не вписались в игру, «Краснодар» уже сыграл 2 официальных матча, а мы только со сборов. От товарищеских официальные игры сильно отличаются. Набрали по ходу встреч, болельщикам было это видно. Первые 20 минут были в шоке, а потом начали набирать, забили и сделали своё дело. Это первый такой матч в моей карьере. Очень приятно, ещё и вышли в полуфинал.
Думаю, «Краснодар» не ожидал, что мы не сдадимся и продолжим бороться. 1-й гол переломил их. Когда мы забили 2-й, я уже чувствовал, что мы забьём и 3-й – они уже не понимали, что происходит. Думали, что мы опустим руки, а мы продолжали играть и гнуть свою линию», – цитирует Ильина Rusfootball.