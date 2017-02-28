Заболотный: после 15 минут матча с «Краснодаром» думал: «Куда мы попали?»

Голкипер «Урала» Николай Заболотный прокомментировал победу над «Краснодаром» в четвертьфинальном матче Кубка России. По ходу встречи команда из Екатеринбурга уступала со счётом 0:3, но отыгралась и победила в серии пенальти (3:3, 4:3 — по пенальти).
«Если честно, после 15 минут думал: «Куда мы попали?» Благодаря ребятам и характеру вытянули этот матч и довели до пенальти. В большей степени ребята молодцы. Выходили на второй тайм с целью забить ещё гол. Считаю, что начало второго тайма было полностью на нашей стороне.
Ощущаю ли себя героем матча? Пенальти — это лотерея. Сегодня повезло мне, в следующий раз — нет. В ситуациях, когда Смолов бил 11-метровые в игровое время и в серии пенальти, конечно, гадал.
Думаю, эта победа придаст «Уралу» уверенности в преддверии матчей РФПЛ. Хотел бы обратиться к болельщикам, чтобы они пришли на наш домашний матч с «Амкаром». Важная игра. Для нас главное — выбраться с низа турнирной таблицы», — цитирует Заболотного Rusfootball.