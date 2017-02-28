«Лестер» вступил в переговоры с Ходжсоном

Бывший главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон стал основным кандидатом на должность нового наставника «Лестер Сити». По информации Mirror, опытный специалист хотел бы стать преемником Клаудио Раньери, который был уволен 23 февраля. Переговоры между ним и руководством «лис» проходят в позитивном ключе.
69-летний англичанин находится без работы летом 2016 года, когда сборная Англии под его руководством провально выступила на чемпионате Европы, проиграв исландцам (1:2) в 1/8 финала турнира. Ранее Ходжсон тренировал «Ливерпуль», «Фулхэм», «Вест Бромвич Альбион» и ряд других команд.
В число реальных претендентов на пост главного тренера «Лестера» также входят Найджел Пирсон, Алан Пардью и Гус Хиддинк.