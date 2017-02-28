Фидлер: «Урал» просто переиграл «Краснодар» после перерыва, вот и всё

Полузащитник «Урала» Артём Фидлер после победы над «Краснодаром» в четвертьфинале Кубка России (3:3, 4:3 по пенальти) поделился впечатлениями от игры.
«Проигрывали 0:3, отыгрались, выиграли по пенальти. Главное, чтобы в дальнейшем всё было супер и это сыграло хорошую роль в чемпионате. Что поменялось в игре после перерыва? Это секретная информация. Мы поменяли чуть игру, посмотрели, как действует команда, и чуть-чуть перестроились. Свои моменты реализовали. Мы перестроились более грамотно, и видно было, что в первом тайме соперник выходил через центр поля, во втором тайме у них это не получалось. Мы просто переиграли их во втором тайме, вот и всё. Если не верить в победу, то зачем тогда играть? Думаю, тогда нет смысла вообще выходить на поле
Если честно, не понимаю, какой смысл было переносить матч… Нас там перевели на новую систему, строят манеж, а мы не играем. Мы играем для своих зрителей. Хочу сказать, что сегодня в манеж в Екатеринбурге пришло бы очень много зрителей и посмотрело игру. Мы тоже прекрасно понимали, когда не разрешили играть в манеже, что ехать в Тюмень, где -13 температура… Там ни зрителей, ни футбола… Думаю, руководство клуба приняло абсолютно верное решение. Мы вместе советовались. Здесь хорошая погода, хорошее поле. Все условия», — цитирует Фидлера Rusfootball.