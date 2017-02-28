Янузай: надеюсь, фанаты получат что-то в ответ от «Сандерленда» в матче с «Сити»

Вингер «Сандерленда» Аднан Янузай, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 27-го тура АПЛ с «Манчестер Сити». Встреча состоится 5 марта.
«Футбол есть футбол, никогда не знаешь, что может произойти с тобой в ближайшее время. Мы должны продолжать борьбу. Мы знаем, что болельщики помогут команде в матче с „Манчестер Сити“, и надеемся, что они получат от нас что-то в ответ. Позади много неудачных матчей, но надо двигаться вперёд и стараться стать сильнее», — цитирует Янузая сайт «Сандерленда».