Форвард «Халла» Мбокани из-за травмы выбыл из строя на шесть недель

Нападающий киевского «Динамо» Дьёмерси Мбокани, выступающий на правах аренды в «Халл Сити», получил повреждение, сообщает пресс-служба английского клуба.
31-летний конголезский футболист получил травму подколенного сухожилия в домашнем матче 26-го тура английской Премьер-лиги против «Бёрнли» (1:1). В связи с повреждением Мбокани пропустит около шести недель.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии Мбокани принял участие в 10 матчах (восемь – в основе) за «Халл», отдал одну результативную передачу, но забитыми мячами не отметился.