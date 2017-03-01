Манчини: в этом сезоне мой «Интер» мог бы побороться с «Ювентусом»

Бывший главный тренер «Интера» Роберто Манчини сказал, что в миланском клубе ему не давали спокойно заниматься своей работой. Манчини возглавлял «Интер» с 2014 года, но покинул клуб перед началом нынешнего сезона.
«Мы достигли соглашения о расторжении контракта по обоюдному согласию, потому что, на мой взгляд, мне не давали работать спокойно. Вокруг творился беспорядок, что мешало работать над выполнением плана по развитию „Интера“.
Надо было придерживаться выбранного курса. В этом сезоне мы могли бы побороться с „Ювентусом“, попробовать занять второе место», — сказал Манчини в интервью Sky.