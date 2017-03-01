Тарханов: «Урал» опоздал бы на матч, если бы в дороге водитель не нарушал правил

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал победу над «Краснодаром» в четвертьфинале Кубка России, выразив мнение, что на игре команды в первом тайме сказалось опоздание с приездом на стадион. «Краснодар» вёл 3:0 по ходу игры, однако «Урал» сравнял счёт, а в серии пенальти вырвал победу (3:3, по пенальти — 4:3).
«Мы очень плохо начали, поэтому пропустили три мяча. Ничего не получалось у нас ни в обороне, ни в организации атак. Мы недоразмялись. Приехали за 45 минут до матча. Потому что в Краснодаре очень много машин. Могли, кстати, и опоздать, если бы водитель не нарушал правила дорожного движения. Где-то мы ехали по встречной полосе. Это сказалось на начале игры. Потом, в товарищеских играх одна скорость, с «Краснодаром» совершенно другая.
Ещё, у нас не получалась адаптация к полю. Но уже в конце первого тайма мы стали налаживать игру. Забили гол. А во втором побежали и стали играть в свой футбол. Мне кажется, что игра была очень интересной. Когда у нас удалили игрока, стало сложнее. Мы ушли в глухую оборону и инициатива была уже у соперника. Ну, а послематчевые пенальти — это везение. Фёдор Смолов всегда забивал, а тут два пенальти не забил. В моей практике такой матч случается впервые», — цитирует Тарханова Sportbox.