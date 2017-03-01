Анчелотти: отношусь к «Шальке» с большим уважением, но «Бавария» хочет в Берлин

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Кубка Германии с «Шальке», который состоится 1 марта в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена».
«В данный момент я очень доволен командой. Мы играем с очень хорошим настроем. Без этого настроя мы не смогли бы показать лучшее, на что способны. Победа над „Гамбургом“ (8:0) придала нам уверенности в своих силах, но завтра будет совершенно другой матч. Мы хотим в Берлин, где состоится финал.
Я отношусь к „Шальке“ с большим уважением. Несколько недель назад они провели очень хороший матч против нас. У нас были определенные проблемы. Думаю, что они будут играть по той же схеме, что и в прошлом матче. Они будут обороняться большими силами и играть на контратаках», — цитирует Анчелотти сайт «Баварии».