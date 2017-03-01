«Ювентус» выиграл у «Наполи» в Кубке Италии, забив два мяча с пенальти

«Ювентус» выиграл у «Наполи» в первом матче полуфинала Кубка Италии. Встреча проходила в Турине на стадионе «Ювентус» и завершилась со счётом 3:1.
На 36-й минуте Лоренцо Инсинье на скорости подбежал к левому краю чужой штрафной и подрезал мяч на дальнюю штангу, откуда ворота ударом в девятку расстрелял Хосе Кальехон. В дебюте второго тайма Марио Манджукич бросил мяч из аута в штрафную на Пауло Дибала, против которого сфолил Калиду Кулибали. Пострадавший хладнокровно реализовал пенальти, ударив на силу.
На 64-й минуте Хуан Куадрадо после розыгрыша углового сделал навес, на который неудачно из ворот вышел Пепе Рейна. Кулибали головой подрезал мяч себе за спину на Гонсало Игуаина, который с острого угла поразил пустые ворота. Четыре минуты спустя в контратаке «Ювентуса» Дибала сделал пас на Куадрадо, который ушёл от Рейны, споткнувшись об его руку. Судья вновь назначил пенальти, и Дибала оформил дубль.
Ответный матч состоится 5 апреля в Неаполе.