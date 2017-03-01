«Это была очень сложная игра против сильного „Наполи“. В первом тайме мы с трудом контролировали мяч. В перерыве тренер сказал, чтобы мы не теряли терпения и что мы можем всё изменить. В итоге мы это и сделали. В этом и есть сила „Ювентуса“ — мы никогда не теряем терпения. Мы одержали важную домашнюю победу и отправимся в Неаполь с хорошим настроением.
Я до сих пор уважаю „Наполи“, но сейчас я счастлив в „Ювентусе“. Мы должны продолжать в том же духе», — приводит слова Игуаина Rai Sport.
Игуаин объяснил, почему не праздновал гол в ворота «Наполи»
Фото: juventus.com