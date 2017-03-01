Спортдиректор «Наполи»: в матче с «Ювентусом» арбитр принял позорные решения

Спортивный директор «Наполи» Кристиан Гинтоли выразил возмущение работой судейской бригады во главе с Паоло Валери в первом полуфинальном матче Кубка Италии с «Ювентусом». Встреча проходила в Турине и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. Два гола из трёх туринцы забили с пенальти.
«Мы решили, что очень важно публично поблагодарить ребят за то, как они сыграли. Мы проиграли из-за двух решений арбитра, которые были даже не спорными, а просто позорными, — такими, которые вредят всему итальянскому футболу. В эпизоде с первым пенальти Дибала намеренно искал контакт, чтобы заработать пенальти. Во втором случае Рейна сыграл в мяч, а уже потом зацепил Куадрадо. Более того, это произошло после того, как арбитр не назначил пенальти в ворота „Ювентуса“», — приводит слова Гинтоли Rai Sport.