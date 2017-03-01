Аллегри: со скамейки запасных оба пенальти выглядели справедливыми

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвёл итоги первого полуфинального матча Кубка Италии с «Наполи» (3:1). Встреча проходила в Турине и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. Два гола из трёх туринцы забили с пенальти.
«Не скажу, что в первом тайме у нас была неправильная схема. Просто мы допустили слишком много ошибок в передачах. Несмотря на это, мы смогли создать немало моментов, а сопернику позволили совсем немного. Второй тайм был гораздо лучше в техническом плане.
Должен похвалить всю команду, которая здорово сыграла после перерыва и смогла победить, уступая в счёте. В частности, отдам должное Миралему Пьяничу, который очень сильно прогрессирует. Не хочу оценивать судейство. Со скамейки запасных оба пенальти выглядели справедливыми. Но не думаю, что успех „Ювентуса“ сводится только лишь к пенальти», — приводит слова Аллегри Football Italia.